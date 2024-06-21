Yunanistan'da Maden Ocağı Yakınlarında Orman Yangını Çıktı

Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nın güneyinde bulunan açık maden ocağı yakınlarında orman yangını çıktı.
Dünyada şiddetli sıcakların etkisiyle orman yangınları da başladı. Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nın güneyindeki Megalopoli kasabasında bulunan maden ocağı yakınlarında yangın çıktı. Yetkililer bölge sakinlerine mesaj yollayarak, bölgeden uzaklaşmaları yönünde uyarılarda bulundu. Yangını kontrol altına alma amacıyla bölgeye 9 itfaiye aracı, 30 görevli, 2 uçak ve 1 helikopter gönderildi. - ATİNA
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