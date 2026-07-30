Yunanistan'da Orman Yangınları: Üç İtfaiyeci Hayatını Kaybetti

Yunanistan'ın Girit ve Mora yarımadalarında rüzgarın etkisiyle şiddetlenen orman yangınlarına müdahale eden üç itfaiyeci hayatını kaybetti.

Yunanistan, yaz mevsiminin etkisini artıran sıcak hava ve şiddetli rüzgarların körüklediği orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Girit ve Mora yarımadalarında etkili olan yangınlara müdahale eden üç itfaiyeci hayatını kaybetti. İki itfaiye görevlisinin Girit'in Resmo kentinde alevlerin arasında kalarak öldüğü, diğerinin ise Mora'nın Yitio kenti yakınlarında bilincini kaybetmiş bir şekilde bulunduğu aktarıldı.

Yunanistan Sahil Güvenlik Komutanlığı, Resmo'nun Krya Vrysi bölgesindeki yangın nedeniyle denizde mahsur kalanları kurtarma operasyonu başlattı. İki sahil güvenlik botu, 1 römorkör, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı'na (Frontex) ait 1 tekne ile özel teknelerin katıldığı operasyonda toplam 31 kişi kurtarıldı.

Girit'te birçok noktada çıkan ve hızla yayılan yangınlar nedeniyle çok sayıda kasaba tahliye edildi. Yunanistan'ın Paros ve Midilli adaları ile ana karadaki güney kenti Trifilya Adası'nda da orman yangınları çıktı.