Yunanistan'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yunanistan'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Yunanistan\'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu
25.05.2026 20:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'da 2 kişi gözaltına alındı, 25 seri numarasız tabanca ele geçirildi.

Yunanistan'ın Evros (Meriç) bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye bağlantılı suç örgütlerine silah sevkiyatı yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alınırken, "hayalet silah" olarak bilinen seri numarasız 25 tabanca ele geçirildi.

Kuzey Yunanistan Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, Evros (Meriç) bölgesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada valiz içerisine gizlenmiş 25 adet tabanca ile çok sayıda şarjör bulundu. Ele geçirilen silahların üzerinde üretici bilgisi ve seri numarası bulunmadığı belirlendi. Operasyonda ayrıca cep telefonları ve SIM kartlara da incelenmek üzere el konuldu. Soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alırdı. İkinci şüphelinin de silahların teslimatını organize eden kişi olduğu tespit edildi.

Uluslararası bağlantılar araştırılıyor

Yunan makamları, ele geçirilen silahların Türkiye bağlantılı organize suç gruplarına gönderilmesinin planlandığını değerlendirirken, olayın uluslararası silah kaçakçılığı ağıyla bağlantılarının araştırıldığını açıkladı.

Öte yandan yetkililer, bu tür silahların izinin sürülmesinin oldukça zor olduğunu ifade etti. - ATİNA

Kaynak: İHA

Yunanistan, Güvenlik, 3. Sayfa, Türkiye, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şarampole yuvarlanan otomobil hurdaya döndü, 3’ü ağır 4 kişi yaralandı Şarampole yuvarlanan otomobil hurdaya döndü, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı
EuroLeague’de şampiyon Olympiakos EuroLeague'de şampiyon Olympiakos
Aziz Yıldırım’ın hedefindeki 5 yıldız ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın hedefindeki 5 yıldız ortaya çıktı
Söz kesildi Beşiktaş’ın transferdeki ilk sürprizi David Alaba Söz kesildi! Beşiktaş'ın transferdeki ilk sürprizi David Alaba
Kastamonu’da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu Kastamonu'da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu
İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yeniden açıldı

19:54
Trump, İran’la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları’na katılmasını istedi İçlerinde Türkiye de var
Trump, İran'la savaşın bitmesi için 6 ülkenin Abraham Anlaşmaları'na katılmasını istedi! İçlerinde Türkiye de var
19:49
300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı
300 milyon Euro kazanan Acun Ilıcalı ilk transfer bombasını patlattı
19:14
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum’da aldı
Arda Güler, Dünya Kupası öncesi kız arkadaşıyla birlikte soluğu Bodrum'da aldı
18:28
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP’li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP'li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı
17:02
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri
16:55
İran, Hamaney’in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
İran, Hamaney'in ABD-İsrail saldırılarında yaralandığını doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 20:30:25. #7.12#
SON DAKİKA: Yunanistan'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.