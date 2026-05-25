Yunanistan\'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Yunanistan'ın Evros (Meriç) bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, Türkiye bağlantılı suç örgütlerine silah sevkiyatı yaptığı öne sürülen 2 kişi gözaltına alınırken, "hayalet silah" olarak bilinen seri numarasız 25 tabanca ele geçirildi.

Kuzey Yunanistan Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, Evros (Meriç) bölgesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada valiz içerisine gizlenmiş 25 adet tabanca ile çok sayıda şarjör bulundu. Ele geçirilen silahların üzerinde üretici bilgisi ve seri numarası bulunmadığı belirlendi. Operasyonda ayrıca cep telefonları ve SIM kartlara da incelenmek üzere el konuldu. Soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alırdı. İkinci şüphelinin de silahların teslimatını organize eden kişi olduğu tespit edildi.

Uluslararası bağlantılar araştırılıyor

Yunan makamları, ele geçirilen silahların Türkiye bağlantılı organize suç gruplarına gönderilmesinin planlandığını değerlendirirken, olayın uluslararası silah kaçakçılığı ağıyla bağlantılarının araştırıldığını açıkladı.

Öte yandan yetkililer, bu tür silahların izinin sürülmesinin oldukça zor olduğunu ifade etti. - ATİNA