Yunanistan'da Tren Kazası Yıl Dönümünde Gösteri ve Grev - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yunanistan'da Tren Kazası Yıl Dönümünde Gösteri ve Grev

Yunanistan\'da Tren Kazası Yıl Dönümünde Gösteri ve Grev

Yunanistan'da geçtiğimiz yıl yaşanan tren kazasının yıl dönümünde toplu ulaşım çalışanları greve giderken, binlerce kişi gösteri düzenledi. Gösteride polise taş ve molotofkokteyli atan 6 protestocu gözaltına alındı. Grev nedeniyle tren ve feribot seferleri kesintiye uğrarken, göstericiler sorumluların yargılanmasını ve toplu taşıma sistemlerinin daha güvenli hale getirilmesini talep etti.

28.02.2024 18:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'da 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının yıl dönümünde toplu ulaşım çalışanları greve giderken, binlerce kişi ise gösteri düzenledi. Gösteride polise taş ve molotofkokteyli atan 6 protestocu gözaltına alındı.

Yunanistan'da geçtiğimiz yıl yaşanan tren faciasının yıl dönümünde sendikaların çağrısı üzerine 24 saatlik grev başladı. Grev nedeniyle tren ve feribot seferleri kesintiye uğrarken, başkent Atina'da binlerce kişi gösteri düzenledi. Gösteriye öğrenci birlikleri, işçi sendikaları ile çeşitli siyasi parti ve örgüt temsilcilerinden oluşan yaklaşık 30 bin kişi katıldı.

Tren kazasına ilişkin yargılama sürecinde şeffaflık ve sorumluların yargılanması çağrısında bulunan protestocular, toplu taşıma sistemlerinin daha güvenli hale getirilmesini talep etti. "Hiçbir şeyi unutmadık, adalet istiyoruz" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, halka yük olmaya devam eden fiyatlardaki kontrolsüz artışa da tepki gösterdi.

Sakin başlayan gösterilerde yaklaşık 20 kişiden oluşan bir grup ve polis arasında gerginlik yaşandı. Polis, molotof kokteyli ve taş atan yüzleri maskeli gruba göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Göstericiler çöp konteynerlerini ateşe verirken, 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Sorumluların yargılanması isteniyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Selanik'e giden 352 kişinin bulunduğu yolcu treni, geçtiğimiz yıl 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece Tempi bölgesinde yük treni ile kafa kafaya çarpışmıştı. 57 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ihmalkarlık nedeniyle meydana geldiği ortaya çıkmıştı. Kazanın ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti.

İhmalin demiryolu şirketinin özelleştirilmesiyle bağlantılı olmasına halk tepki göstermiş, sorumluların hesap vermesini talep etmişti. Kazaya ilişkin soruşturma milletvekillerinden oluşan bir komisyon tarafından devam ederken, hükümet bazı sorumluların bağlantısını örtbas etmekle suçlanmıştı. - ATİNA

Kaynak: İHA

Yunanistan, Yargı, Ulaşım, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yunanistan'da Tren Kazası Yıl Dönümünde Gösteri ve Grev - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 18:54:56. #1.11#
SON DAKİKA: Yunanistan'da Tren Kazası Yıl Dönümünde Gösteri ve Grev - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement