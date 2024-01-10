Yunanistan\'ın Midilli Adası\'nda 2 göçmen ölü bulundu, 18 göçmen kurtarıldı

Yunanistan'ın Midilli Adası kıyısında 2 göçmen ölü bulundu, 18 göçmen ise kurtarıldı.

Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde 36 göçmenin bulunduğu şişme botun şiddetli rüzgarın etkisiyle Midilli Adası'nın Thermis köyü kıyısına sürüklendiği bildirildi. Kıyıdaki kayalık alanda biri kadın biri erkek olmak üzere 2 kişinin cansız bedeninin bulunduğu, bazı göçmenlerin denize atladığı, 18 göçmenin ise kurtarıldığı aktarıldı. Kıyıda başlatılan arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - MİDİLLİ