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Yunanistan'ın Midilli Adası'nda 2 göçmen ölü bulundu, 18 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Yunanistan'ın Midilli Adası'nda 2 göçmen ölü bulundu, 18 göçmen kurtarıldı

Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde 36 göçmenin bulunduğu şişme botun şiddetli rüzgarın etkisiyle Midilli Adası'nın Thermis köyü kıyısına sürüklendiği bildirildi. Kıyıda yapılan arama çalışmalarında biri kadın biri erkek olmak üzere 2 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. Bazı göçmenler denize atladı ve 18 göçmen kurtarıldı. Arama çalışmaları devam ediyor.

Yunanistan\'ın Midilli Adası\'nda 2 göçmen ölü bulundu, 18 göçmen kurtarıldı
10.01.2024 - 13:16,
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Yunanistan'ın Midilli Adası kıyısında 2 göçmen ölü bulundu, 18 göçmen ise kurtarıldı.

Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından yapılan açıklamada, Ege Denizi'nde 36 göçmenin bulunduğu şişme botun şiddetli rüzgarın etkisiyle Midilli Adası'nın Thermis köyü kıyısına sürüklendiği bildirildi. Kıyıdaki kayalık alanda biri kadın biri erkek olmak üzere 2 kişinin cansız bedeninin bulunduğu, bazı göçmenlerin denize atladığı, 18 göçmenin ise kurtarıldığı aktarıldı. Kıyıda başlatılan arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. - MİDİLLİ

Kaynak: İHA
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Midilli Adası, Ege Denizi, Yunanistan, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yunanistan'ın Midilli Adası'nda 2 göçmen ölü bulundu, 18 göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'ın Midilli Adası'nda 2 göçmen ölü bulundu, 18 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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