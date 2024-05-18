Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Türk Karasularına Geri İtildi, 9 Çocuk ve 26 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 9 çocuk ve 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde çok sayıda düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot tespit edildi. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve açık denizde sürüklenen 9 çocuk ve 26 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. - MUĞLA