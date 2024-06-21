Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Türk Karasularına İtildikten Sonra Kurtarılan Göçmenler

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk karasularına can salları içinde geri itilen düzensiz göçmenler Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 can salı içerisindeki toplam 28 düzensiz göçmen (beraberinde 2 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA