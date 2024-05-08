Yüreğir Belediyesi Dolandırıcılık Uyarısı

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Yüreğir Belediyesi kurumsal işlemler için vatandaşı arayıp kendisini "Belediye görevlisi" olarak tanıtarak " "Biz bu işinizi çözeriz" şeklinde usulsüz işlem taahhüdünde bulunan şahıslara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini duyurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada şu uyarıda bulunuldu:

"Yüreğir Belediyemizin tüm birimlerinde hizmetlerimiz kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. Belediyemiz ile ilgili yapacağınız kurumsal işlemleriniz için size ulaşıp kendisini 'belediye görevlisi' olarak tanıtarak "Biz bu işinizi çözeriz" şeklinde usulsüz işlem taahhüdünde bulunan şahıslara kesinlikle itibar etmeyiniz.

Mağdur olmamak için size ulaşan bu tür dolandırıcılık suçlarını belediyemizin 444 80 44 numaralı çağrı merkezinden veya 0322 321 61 61 numaralı hattımızdan bize bildiriniz.

Yasalara aykırı herhangi bir işlem yapılmasına asla müsaade etmeyen belediyemiz, Yüreğir Belediyesi adını kullanarak bu tür girişimlerde bulunan şahıslar hakkında yasal işlem başlatacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - ADANA