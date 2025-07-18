Yusufeli\'nde Kaybolan 30 Hayvan Bulundu

Artvin'in Yusufeli ilçesinde kaybolan 30 küçükbaş hayvan, jandarmanın dron destekli arama çalışmasıyla bulundu.

Olay, Yusufeli ilçesine bağlı Yüncüler Köyü Lantat mezrasında meydana geldi. M.A. isimli vatandaş, kendisine ait 30 küçükbaş hayvanın kaybolduğunu ve 2 gündür yaptığı aramalardan sonuç alamadığını belirterek Yusufeli İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgeye bir asayiş timi ile birlikte dron ekibi sevk etti. Dron ile yapılan arama çalışmaları sonucunda kayıp hayvanlar, yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Çevreli Köyü mezrasında bulunurken, hayvanlar sahibine teslim edildi. - ARTVİN