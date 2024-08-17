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Yüzlerce hayvan telef oldu

Aydın Bozdoğan ilçesinde 20 saattir devam eden orman yangınında en büyük hasarın yaşandığı kırsal mahallelerden Bozdoğan Hışımlar Mahallesinde çok sayıda hayvan alevlerin arasında kalarak telef oldu. Yangın sonrası evlerine gelen vatandaşlar canlı havyan ararken, çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş yanmış hayvan ölüsü ile karşılaştılar.

17.08.2024 21:40
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Yüzlerce hayvan telef oldu

AYDIN - Aydın Bozdoğan ilçesinde 20 saattir devam eden orman yangınında en büyük hasarın yaşandığı kırsal mahallelerden Bozdoğan Hışımlar Mahallesinde çok sayıda hayvan alevlerin arasında kalarak telef oldu.

Yangın sonrası evlerine gelen vatandaşlar canlı havyan ararken, çok sayıda küçükbaş ve büyükbaş yanmış hayvan ölüsü ile karşılaştılar. Bölgede henüz hasar tespit çalışması yapılmaması nedeniyle telef olan havyan sayısı hakkında net bir rakam bulunmuyor.

Yanan evlerin arasında gezinen mahalle sakinleri canlı kalmış büyük ve küçükbaş havyan ararken, adım başı alevlerden kaçamayan ve yanan hayvan ölüsü ile karşılaştılar. Mahalle sakini, "Ne oldu anlamadık. Her yerden ateş yağdı. Yapamadık bir şey yapamadık. Koyunları bıraktık ama kaçamadılar" dedi.

Yangında evin deposunda bulunan havyan yemi ve zeytinyağı yanan vatandaş, "Yangında kurtarabildiğimiz 10 çuval kadar yem var. 2 bin litreye yakın zeytinyağımız var. Hepsi yangında patladı ve döküldü. 10 kadar küçükbaş hayvanımız yandı, telef oldu" dedi.

Yangından kurtarılan küçükbaş hayvanlar bölgeye gelen veteriner hekimler tarafından tedavi edilmeye başlanırken, Ebru Aslan isimli vatandaş, "Kıvılcımlar geldi etrafı sardı biz yetersiz kaldık. Ağaçtan ağaca geçti. Her tarafı birden sardı. Canımızı zor kurtardık. Biz annem ile ikimiz kaldık zaten. Çocuklar traktör ile gitmiş, eşim ile babamı almışlar. Biz kayınvalidem ile kaldık alevin ortasında. Daha sonra eşim geldi kurtardı ve götürdü bizi" dedi.

Kaynak: İHA

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