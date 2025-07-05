Zabıta Dilenci Kılığına Girip 10 Dakikada 340 TL Topladı - Son Dakika
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Zabıta Dilenci Kılığına Girip 10 Dakikada 340 TL Topladı

Zabıta Dilenci Kılığına Girip 10 Dakikada 340 TL Topladı
05.07.2025 13:50  Güncelleme: 14:03
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Çankırı'da bir zabıta, vatandaşların dilencilere karşı farkındalığını artırmak amacıyla dilenci kılığına girdi. 10 dakika içinde 340 TL toplayarak vatandaşları bilinçlendirdi. Toplanan paralar geri dağıtıldı ve bir dilenci yakalanarak yasal işlemler için Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü.

Çankırı'da vatandaşların farkındalığını arttırmak için dilenci kılığına giren zabıta, 10 dakikada 340 TL topladı.

Çankırı Belediyesinde görevli bir zabıta, vatandaşların dilencilere karşı hassasiyetini ölçmek ve onları bilinçlendirmek amacı ile dilenci kılığına girdi. Şehrin işlek bir noktasında vatandaşlardan para isteyen dilenci kılığındaki zabıta, 10 dakika içerisinde 340 TL topladı.

Zabıta kıyafetlerini çıkartıp eski kıyafetler giyen, bacağını sargı bezi ile saran, maske, şapka ve gözlük takan zabıta, elindeki iş göremezlik raporu ile vatandaşlardan para istedi. Zabıtanın para istediği birçok vatandaş ise yalana kanarak para verdi. 10 dakika içerisinde toplanan 340 TL para, daha sonra vatandaşlara geri dağıtıldı. Zabıta amiri tarafından paraları iade edilen vatandaşlara istismar edilmemeleri için daha dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

Deney sırasında bir dilenci de yakalanarak gerekli yasal işlemler yapılmak Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Zabıta Müdürlüğü, 3-sayfa, Zabıta, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zabıta Dilenci Kılığına Girip 10 Dakikada 340 TL Topladı - Son Dakika

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