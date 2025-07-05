Zabıta Dilenci Kılığına Girip 10 Dakikada 340 TL Topladı

Çankırı'da vatandaşların farkındalığını arttırmak için dilenci kılığına giren zabıta, 10 dakikada 340 TL topladı.

Çankırı Belediyesinde görevli bir zabıta, vatandaşların dilencilere karşı hassasiyetini ölçmek ve onları bilinçlendirmek amacı ile dilenci kılığına girdi. Şehrin işlek bir noktasında vatandaşlardan para isteyen dilenci kılığındaki zabıta, 10 dakika içerisinde 340 TL topladı.

Zabıta kıyafetlerini çıkartıp eski kıyafetler giyen, bacağını sargı bezi ile saran, maske, şapka ve gözlük takan zabıta, elindeki iş göremezlik raporu ile vatandaşlardan para istedi. Zabıtanın para istediği birçok vatandaş ise yalana kanarak para verdi. 10 dakika içerisinde toplanan 340 TL para, daha sonra vatandaşlara geri dağıtıldı. Zabıta amiri tarafından paraları iade edilen vatandaşlara istismar edilmemeleri için daha dikkatli olmaları konusunda uyarı yapıldı.

Deney sırasında bir dilenci de yakalanarak gerekli yasal işlemler yapılmak Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. - ÇANKIRI