Zara\'da Çoban Mahsur Kaldı

Sivas'ın Zara ilçesinde şiddetli yağış sonrası suların taşması ile oluşan adada hayvanlarıyla mahsur kalan çobanın imdadına AFAD ekipleri yetişti.

Sivas'ta yaşanan kuvvetli yağışlar nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Zara ilçesinde suların yükselmesi sonucu bir çoban hayvanlarıyla oluşan adada mahsur kaldı. Gıda ve yakıt sıkıntısı çeken çoban, yardım çağrısında bulundu. AFAD ekipleri tarafından botla çobanın mahsur kaldığı adaya yiyecek ve yakıt taşındı. Hayvanlarının yanında kalmayı tercih eden çobanın suların çekilmesini beklemek istediği öğrenildi. - SİVAS