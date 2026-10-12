Zelenskiy Kiev'e İHA saldırısında 2 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zelenskiy Kiev'e İHA saldırısında 2 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zelenskiy Kiev\'e İHA saldırısında 2 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Kiev'e İHA saldırısında çok katlı bina isabet aldı; Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 2 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını belirtti. Kiev Savcılığı 25 katlı binanın isabet aldığını, ölenlerden birinin binada diğerinin binanın yanındaki araçta olduğunu açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği İHA saldırısında çok katlı bir binanın isabet alması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e İHA saldırısı düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını belirtti. Zelenskiy, "Ruslar halkımıza yönelik saldırılarını sürdürüyor; konutları vurmaya ve öldürmeye devam ediyor. Rusya bu akşam Kiev'de çok katlı bir apartmanı bir 'Şahed' İHA'sı ile hedef aldı. Şu ana kadar iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Dokuz kişi de yaralandı. İlk müdahale ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü" dedi.

Saldırının Rusya üzerindeki baskının artırılması gerektiğinin bir başka kanıtı olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Acımasız saldırıları sürdüren onlar. Savaşı uzatan onlar. Amerika'nın teklifine verdikleri yanıt bile 'Şahed' İHA'ları oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'dan gelen bu sinyalleri görmesini ve kararlılıkla hareket etmesini bekliyoruz. Rusya'yı bu savaşı bitirmeye zorlamak için güç kullanmak gerekli" dedi.

Kiev Savcılığı, saldırıda 25 katlı bir binanın isabet aldığını belirterek, hayatını kaybedenlerden birinin binada, diğerinin ise binanın yanındaki bir araçta olduğunu aktardı.

Kaynak: İHA
İhlas Haber Ajansı3. SayfaPolitikaGüvenlikTerörDünyaRusyaKievSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi 'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
Dünya tarihinde ilk kez olacak Trump’ın onayladığı ’canlı yayında infaz’ kararına uzmanlar ne diyor Dünya tarihinde ilk kez olacak! Trump'ın onayladığı 'canlı yayında infaz' kararına uzmanlar ne diyor?
Küle dönen Togg marka otomobille ilgili detaylar netleşti: 47 bin kilometredeyken... Küle dönen Togg marka otomobille ilgili detaylar netleşti: 47 bin kilometredeyken...
Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni Dünyaca ünlü hocadan olay tehdit: Tokatlarım seni
İzmir’de incir kutusunda 300 bin TL rüşvetle suçüstü yakalanan müfettiş tutuklandı İzmir'de incir kutusunda 300 bin TL rüşvetle suçüstü yakalanan müfettiş tutuklandı
22:41
Neçirvan Barzani: Türkiye’den Erdoğan Nobel’i hak ediyor
Neçirvan Barzani: Türkiye'den Erdoğan Nobel'i hak ediyor
21:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İstanbullulara hayati çağrı: Lütfen ertelemeyin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara hayati çağrı: Lütfen ertelemeyin
18:49
Erdoğan’dan Kabine sonrası “fon soruşturması“ açıklaması
Erdoğan'dan Kabine sonrası "fon soruşturması" açıklaması
17:24
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
16:53
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
16:29
Bakan Çiftçi duyurdu Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Bakan Çiftçi duyurdu! Saldırılar sonrası okullarda yeni dönem: En az yarım saat önce...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 23:45:34. #.0.3#
SON DAKİKA: Zelenskiy Kiev'e İHA saldırısında 2 kişinin öldüğünü, 9 kişinin yaralandığını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei