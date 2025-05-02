Zeynep Koçak\'tan Hastane Paylaşımı: Psikolojisi Bambaşka Oluyor

Bir dönem "Çok Güzel Hareketler Bunlar" programıyla büyük bir çıkış yakalayan ve sonrasında "Küçük Esnaf", "Etkileyici" ve "Sadece Arkadaşız" gibi projelerde rol alan oyuncu Zeynep Koçak, hastane odasından yaptığı paylaşım ile hayranlarını endişelendirdi.

"ZORLAYICI OLDU"

Sosyal medya hesabından hastanede çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Koçak, küçük bir operasyon geçirdiğini duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten oyuncu, ağrılarının azaldığını ifade etti. Ancak Koçak, yalnız başına hastaneye gitmenin düşündüğünden daha zorlayıcı olduğunu itiraf etti.

Koçak paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Arayıp soran, mesaj atan herkese teşekkür ederim. Tabiki asla hastanede kalamadım eve geldim. Şu an ağrım da azaldı. Dediğim gibi minik bir operasyondu Ama kesinlikle yalnız gidicem diye artistlik yapmayın. Yani hastane psikolojisi bambaşka bir şey. Gerçekten sonrasında acıma ve baş dönmeme rağmen evime dönmek istedim. Bir de beni doğum bölümüne almışlar. Her yerde balonlar, insanlar heyecanlı, minik minik çocuklar var yeni doğmuş herkesin ziyaretçisi var ellerinde ayıcıklar. Ben de tekerlekli sandalyeyle içim Ali Rıza bey ama dışımdan herkese "ben de ikiz doğurdum" diye diye çıktım. Keşke üstelik normal doğum deseydim