Zeynep Söğüt Davası Yeniden Başladı - Son Dakika
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Zeynep Söğüt Davası Yeniden Başladı

Zeynep Söğüt Davası Yeniden Başladı

Adana'da 11 yıl önce Zeynep Söğüt'ün öldürülmesiyle ilgili davada, eksik kovuşturma gerekçesiyle verilen hapis cezaları bozuldu. Cesedi hala bulunamayan Zeynep Söğüt davası yeniden görülmeye başlandı.

07.07.2024 15:08
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Adana'da 11 yıl önce Zeynep Söğüt'ü boğarak öldürüp cesedini koydukları bavulu dereye attıkları iddiasıyla 3 sanığa verilen hapis cezaları, eksik kovuşturma yapıldığı gerekçesiyle bozuldu. Kararın ardından bugüne kadar cesedi bulunmayan Zeynep Söğüt davasında yargılamaya yeniden başlandı.

Adana'da 11 yıl önce Zeynep Söğüt'ü (33) boğarak öldürüp, cesedini içine koydukları bavulu dere yatağına attıkları iddiasıyla müebbet hapse çarptırılan Savaş Sanatma (42) ve Ersin Yalçınkaya (48) ile 3 yıl hapse mahkum edilen Nazlı Tuğlucan'a (44) verilen hapis cezaları, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi tarafından eksik kovuşturma yapıldığı gerekçesiyle bozuldu. Eksik kovuşturma kararının ardından henüz cesedi bulunmayan Zeynep Söğüt davasında yargılama yeniden başladı.

Sanıklar ifadelerinde birbirlerini suçladı

Sanıklardan Savaş Sanatma, sorgusunda Zeynep'i arkadaşı Ersin Yalçınkaya'nın öldürdüğünü belirterek, "Ersin gece bizde kalmıştı. 24 Aralık 2013 günü sabah erken uyandım, Ersin de uyanmıştı. Zeynep yatıyordu. Ersin'e 'Sen otur sıcak pide alayım geleyim birlikte kahvaltı yapalım' dedim. Ekmek alıp eve döndüğümde Ersin kapıyı açtı. Her iki kolunda ve yüzünün bir kısmında tırnak izlerinden dolayı kanamalar olduğunu görünce ne olduğunu sordum. 'Sesini çıkartma Zeynep'i yatak odasında boğarak öldürdüm, bu esnada boğuştum. Zeynep tırnakları ile beni bu hale getirdi' dedi. Yatak odasının kapısını açtığımda Zeynep yatağın üzerinde sırt üstü hareketsiz yatıyordu" dedi. Sanık Sanatma daha sonra Zeynep'in cesedini bavula yerleştirip taksinin bagajına koyduklarını, Nazlı Tuğlucan'ın öncülüğünde 2 otomobil halinde gittikleri Pozantı'nın Bürücük Yaylası'nın yüksek yerinde dere yatağına attıklarını iddia etti.

Ersin Yalçınkaya ise ifadesinde, Zeynep Söğüt'ü Savaş Sanatma'nın öldürdüğünü iddia etti. Nazlı Tuğlucan da içinde ceset olduğunu bilmediği bavulu Pozantı'da dereye attıklarını kabul ederek suçsuz olduğu beyanında bulundu. Bunun üzerine 3 şüpheli 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Ceset bugüne dek bulunamadı

Polis ekipleri Zeynep Söğüt'ün cesedini bulmak için şüphelilerin gösterdikleri bölgede kadavra köpeği ile arama başlattı. Belirtilen bölgede bulunan bavulun içinden ise taşlar çıktı. Genişletilen arama çalışmalarında insan kemiklerine ait olduğu iddia edilen kemikler bulundu. Ancak yapılan analizde kemik parçalarının insana değil, bir hayvana ait olduğu belirlendi.

İfadeleri değişti, biri 'olay zamanı rahatsızdım', diğeri 'korktum' dedi

Emniyetteki ve savcılıktaki sorgularında Zeynep Söğüt'ün öldürülmesine yönelik sanıklar Savaş Sanatma, Esrin Yalçınkaya ve Nazlı Tuğlucan yargılandıkları mahkemede ifadelerini değiştirdi. Ersin Yalçınkaya, suçlamayı kabul etmeyerek, "Emniyette verdiğim ifademi kabul etmiyorum. Olay tarihinde ben mide ameliyatı geçirmiştim, çok kilo vermiştim, rahatsızdım. Bu suçu işlemem de mümkün değildir" dedi. Savaş Sanatma da suçlamayı kabul etmeyerek, poliste ve savcılıkta korkudan o şekilde ifade verdiğini söyledi.

Müebbet hapse mahkum edildiler, karar bozuldu

Mahkeme heyeti, 17 Ekim 2023'te tutuklu sanıklar Savaş Sanatma ve Ersin Yalçınkaya'yı 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, yargılama sırasında tahliye edilen Nazlı Tuğlucan'ı ise 'Suç delillerini gizleme ve yok etme' suçundan 3 yıl hapis cezasına mahkum etti. Sanıkların avukatları ise eksik kovuşturma gerekçesiyle karara itirazda bulundu. Adana Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, yaptığı incelemede eksik kovuşturma nedeniyle sanıklara verilen kararı bozdu. Bu gelişme üzerine dava Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlandı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Savaş Sanatma ve Ersin Yalçınkaya ile öldürülen Zeynep Söğüt'ün annesi Arbiye Ballı ile tarafların avukatları katıldı. Sanıklar önceki savunmalarını tekrar ettiklerini, bozmadaki aleyhlerinde bulunan hususları kabul etmediklerini söyledi. Arbiye Ballı ise, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

Olayı soruşturan polislerin ifadelerine başvuruldu

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis memurlarının da ifadelerine başvuruldu. Polis memuru Z.G., Savaş Sanatma'nın Zeynep Söğüt'ün cesedini bavula koyup Pozantı'ya attıklarını, yerini gösterebileceğini söylediğini anlattı.

Zeynep Söğüt dosyasının kendi dosyası olduğunu belirten polis memuru E.Z. ise o dönemde Erzurum'da bulunan sanık Nazlı Tuğlucan'ı emniyete getirdiklerini ifade ederek, "Nazlı Tuğlucan kendisini gözaltına alan arkadaşlara Zeynep Söğüt'ü Ersin Yalçınkaya'nın öldürdüğünü, arabaya koyup iki araçla Pozantı'ya götürdüklerini söylemiş" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesi ve sanık Nazlı Tuğlucan'ın zorla getirilmesi için duruşmayı erteledi. - ADANA

Kaynak: İHA

Adana, Söğüt, Yargı, Adliye, Cinayet, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zeynep Söğüt Davası Yeniden Başladı - Son Dakika

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