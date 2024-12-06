Zeytinburnu'nda Asansör Yangını Paniği - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Asansör Yangını Paniği

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Zeytinburnu'nda bir binanın asansöründe çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

06.12.2024 16:52
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Zeytinburnu'nda bir binanın asansöründe yangın paniği

İSTANBUL - Zeytinburnu 2. Matbaacılar Sitesi'ndeki 6 katlı bir binanın asansöründe çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi 2. Matbaacılar Sitesi'nde bulunan 6 katlı binanın asansör tamiri esnasında çıktı. Asansörden yükselen dumanları gören çalışanlar binadan çıkarken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İçeride kağıt, boya ve kimyasal malzeme bulunduğu öğrenilen binadaki yangına, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangını kontrol altına alınarak söndürdü. Yangında yaralanan olmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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