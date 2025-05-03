Zeytinburnu'nda Conta Atölyesi Yangını

Zeytinburnu'nda conta atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL - İstanbul Zeytinburnu'nda 3 katlı iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Patlamaların meydana geldiği yangın anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde bulunan Akınsal Sanayi Sitesi'ndeki 3 katlı iş yerinde çıktı. İddiaya göre, binada bulunan conta atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 2. katta karton kutularda çıkan yangın boyalara sıçrarken iş yerinde yer yer patlamalar meydana geldi. 3. kata da sıçrayan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, yer yer patlamaların meydana geldiği yangın anı vatandaşların cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Ebutalip Karataş isimli vatandaş, "Arkadaşlarımla beraber dükkanda oturuyorduk. Kepengi kaldırdığımızda yukarı tarafta contacının yandığını gördük. Yanarken kartonları gördüm. İtfaiye, ambulans ekiplerini aradık. Büyük ihtimalle kimyasallar vardı. Onlar yangın başladıktan 15 dakika sonra patlamaya başladı. İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti" dedi.