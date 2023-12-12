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Zeytinburnu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tramvay yoluna girdi - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tramvay yoluna girdi

Zeytinburnu'nda meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü tramvay yoluna girdi. Kazanın ardından tramvay seferleri bir süre aksadı. Kazayı yapan sürücü, olayın nasıl olduğunu anlamadığını belirtti.

Zeytinburnu\'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tramvay yoluna girdi
12.12.2023 - 16:20,
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Zeytinburnu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyerleri aşarak tramvay yoluna girdi. Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre aksadı. Kazayı yapan sürücü Hilmi Tuğlu, "Normal yolumda gidiyordum. Bir anda kendimi burada buldum" dedi.

Kaza saat 15.00'da Zeytinburnu Topkapı Kavşağı Aksaray istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 PHG 93 plakalı otomobiliyle Aksaray istikametine seyir halinde olan Hilmi Tuğlu aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek tramvay yolunun demirlerine çarptı.

Otomobil tramvay yoluna girdi

Araç tramvay yoluna girerken, kazanın olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan yaşlı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle Kabataş istikametinde bir süre tramvay seferleri aksadı. Bazı yolcular tramvay yolunda yürüyerek sonraki durağa ulaştı.

Kazayı yapan otomobil sürücüsü Hilmi Tuğlu, "Gayet iyiyim. Vallahi bir anda oldu, bende anlamadım. Ben aracın sürücüsüyüm. Fazla süratim yoktu. Normal yolumda gidiyordum. Bir anda kendimi burada buldum" dedi. Kaza yapan aracın tramvay yolundan kaldırılmasıyla seferler normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tramvay yoluna girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tramvay yoluna girdi - Son Dakika
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