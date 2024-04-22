Zeytinburnu'nda park halindeki otomobili çalan zanlılar yakalandı

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Zeytinburnu'nda park halindeki otomobili çalan zanlılar kameralara yansıdı. Polis tarafından yakalanan zanlılar, suç makinesi çıktı.

Edinilen bilgilere göre, olay, 16 Nisan günü Zeytinburnu'nda yaşandı. Park halindeki bir otomobili çalan iki kişi, olay yerinden kaçtı. Otomobil sahibinin şikayeti üzerine inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını izleyerek zanlıların eşkallerini tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda iki şahıs gözaltına alındı. Zanlılar Yusuf A. ve Ali B.'nin 13'er adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL