Zeytinburnu'nda Pitbull'un Kediye Saldırısı Kamerada

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Zeytinburnu'nda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, sahibi tarafından ağızlıksız gezdirilen pitbull, sokaktaki bir kediye saldırdı. Akıllara durgunluk veren o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Zeytinburnu'nda meydana geldi. Sahibi tarafından cadde üzerinde ağzında ağızlık olmadan gezdirilen pitbull, sokak üzerinde bulunan bir kediye saldırdı. Sahibi ve çevredekiler tarafından kurtarılmak istenen kedi, tüm çabalara rağmen köpeğin ağzından alınamadı. Akıllara durgunluk veren o görüntüler ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde pitbullun kediye saldırdığı ve sahibinin ayırmaya çalıştığı anlar görülüyor. Görüntülerin devamında ise sahibinin köpeği oradan uzaklaştırdığı görülüyor. - İSTANBUL