Zeytinburnu'nda Pitbull'un Kediye Saldırısı Kamerada - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda Pitbull'un Kediye Saldırısı Kamerada

Zeytinburnu'nda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, sahibi tarafından ağızlıksız gezdirilen pitbull, sokaktaki bir kediye saldırdı. Akıllara durgunluk veren o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayda kurtarılmak istenen kedi, köpeğin ağzından alınamadı.

26.04.2024 13:22
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Zeytinburnu'nda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, sahibi tarafından ağızlıksız gezdirilen pitbull, sokaktaki bir kediye saldırdı. Akıllara durgunluk veren o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Zeytinburnu'nda meydana geldi. Sahibi tarafından cadde üzerinde ağzında ağızlık olmadan gezdirilen pitbull, sokak üzerinde bulunan bir kediye saldırdı. Sahibi ve çevredekiler tarafından kurtarılmak istenen kedi, tüm çabalara rağmen köpeğin ağzından alınamadı. Akıllara durgunluk veren o görüntüler ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde pitbullun kediye saldırdığı ve sahibinin ayırmaya çalıştığı anlar görülüyor. Görüntülerin devamında ise sahibinin köpeği oradan uzaklaştırdığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zeytinburnu'nda Pitbull'un Kediye Saldırısı Kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda Pitbull'un Kediye Saldırısı Kamerada - Son Dakika
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