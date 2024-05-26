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Zeytinburnu'nda polis denetiminden kaçan, kaçak işçiye araba çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda kendisine araba çarpan kaçak işçinin olay yerinden koşarak uzaklaştığı görüldü.

Olay, geçtiğimiz Salı günü öğle saatlerinde Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerine kaçak sığınmacıları tespit etmek için gelen polis ekiplerinin kontrolüne takılan kaçak bir işçi koşarak kaçmaya başladı. Bu esnada önüne atladığı araba çarpan kaçak işçi arkasına bile bakmadan koşmaya devam etti. Yaşanan o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, polis ekiplerinden kaçak işçiye araba çarptığı ve yere düşen işçinin ayağa kalkarak koşmaya devam ettiği görülüyor. Yaşanan kovalamacıyı merak eden vatandaşların dışarı çıktığı anlar da güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. - İSTANBUL