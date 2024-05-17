Zeytinburnu'nda pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Zeytinburnu'nda pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli yakalandı

Zeytinburnu'nda bir kişi evinin penceresinden pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Dehşet anları kameraya yansırken, şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin videoyu sosyal medyada paylaştığı ve adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

17.05.2024 15:24
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Zeytinburnu'nda bir kişi pompalı tüfekle camdan havaya ateş açtı. Dehşet anları kameraya yansırken, şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Zeytinburnu ilçesi Telsiz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi evinin penceresinden pompalı tüfekle havaya ateş etti. Dehşet anlarının sosyal medyaya yansımasının ardından kimliği belirlenen H.B. (33) isimli şahıs dün evinde yakalandı. Şüphelinin videoyu bir süre önce çektiği ve zaman zaman sosyal medyadan paylaştığı belirlendi. Yakalanan şüphelinin "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Zeytinburnu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zeytinburnu'nda pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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