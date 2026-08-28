Zeytinburnu'nda tramvay kazası: 9 yaralı
Zeytinburnu'nda tramvaylar çarpıştı, 9 yaralı hastaneye kaldırıldı, dronla görüntülendi.
Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvayın çarpıştığı ve 9 kişinin yaralandığı kaza bölgesi dronla görüntülendi.
Zeytinburnu'nda T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nın Pazartekke ile Topkapı durakları arasında iki tramvay çarpıştı. Kazada yaralanan 9 kişi çevre hastanelere kaldırılırken, tramvayları kaldırma çalışması devam ediyor. Kaza yeri ve ekiplerin çalışması havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA
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