Zonguldak Alaplı\'da çardakta üzüm toplarken merdivenden düşen yaşlı adam kurtarılamadı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde üzüm toplamak için çıktığı merdivenden düşerek ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesi Fındıkağalı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinin çardak bölümündeki üzümleri toplamak isteyen Alim Tosun (77), çardağa dayadığı merdivene çıktı. İddiaya göre merdivende bulunduğu sırada başı dönen Tosun, dengesini kaybederek zemine düştü. Ağır yaralanan Tosun için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.