Zonguldak-Bartın kara yolunda kaza: 3 yaralı

Zonguldak-Bartın karayolu Saltukova mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 67 AEG 747 plakalı araçta bulunan sürücü Fuat T. ile yanında yolcu olarak bulunan Duygu T. kazada hafif şekilde yaralandı. 64 DM 600 plakalı aracın sürücüsü Furkan Y. ise çarpışmanın etkisiyle araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, jandarma ve Çaycuma Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu araçtan çıkarılan Furkan Y.'nin ilk belirlemelere göre vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK