Zonguldak Belediyesi temizlik personeline saldırı

Zonguldak'ta öğrencilere maaşının bir bölümünü ayırarak verdiği burslarla tanınan Zonguldak Belediyesi temizlik personeli Abdurrahman Yılmaz, alkollü olduğu iddia edilen kişilerin sözlü sataşması sonrası saldırıya uğradı. Cadde esnafının yardımına koştuğu Yılmaz, tedavisinin ardından mesaisine geri döndü. Yaşananlara tepki gösteren Abdurrahman Yılmaz, "Bana yapılan saldırı tüm belediye personeline yapılmış bir saldırıdır. Hepsi alkollüydü" dedi.

Edinilen bilgilere göre, önceki akşam Gazipaşa Caddesi'ni süpüren Zonguldak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Abdurrahman Yılmaz, kimliği belirlenemeyen bir grubun önce sözlü tacizine maruz kaldı. Karşı tarafı uzaklaştırmak için işini yapmaya devam eden Yılmaz, bu kez fiili saldırıya uğradı. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Yılmaz, yere düştüğü halde tekmelerin hedefi oldu. Cadde esnafının imdadına yetiştiği Abdurrahman Yılmaz'a olay yerine çağrılan sağlık ekipleri ilk müdahalede bulundu.

Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin tamamlanmasının ardından olayın failleri hakkında suç duyurusunda bulunan Yılmaz, saldırının tüm belediye personeline yapıldığını ifade etti. Şehir merkezinde, maaşının bir bölümünü ayırarak öğrencilere verdiği burslarla tanınan Yılmaz yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bana yapılan saldırı tüm belediye personeline yapılmış bir saldırıdır. Hepsi alkollüydü. Daha çok bu şahıslar birkaç kişiye de küfürlü fiziki saldırıda bulunmuşlar. Mesai içinde temizlik yaparken, ilk önce üçlü grup geldi. Sözlü ve küfürlü saldırıda bulundular ben alttan aldım. Aynı grup bu sefer 7-8 kişi gelerek kafamdan darp ettiler. Yerde de bayağı hırpalandım. Bu kişilerin elinde kesici delici alet de olabilirdi. Kafamda sadece doku zedelenmesi var. Şikayetçi oldum." - ZONGULDAK