Zonguldak Ereğli'de yokuş aşağı kayan araç istinat duvarında asılı kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak Ereğli'de yokuş aşağı kayan araç istinat duvarında asılı kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak Ereğli\'de yokuş aşağı kayan araç istinat duvarında asılı kaldı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde park halindeki bir aracın frenlerinin boşalması sonucu yokuş aşağı kayan araç, istinat duvarında asılı kaldı. Olayda yaralanan olmazken, araç çekiciyle kaldırıldı ve yola dökülen mazot temizlendi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde park halindeki bir aracı frenlerinin boşalması sonucu araç yokuş aşağı kayarak istinat duvarında asılı kaldı. Olayda yaralanan olmazken, araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Süleymanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan bir araç, frenlerinin boşalması sonucu yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Bir süre ilerleyen araç, istinat duvarında asılı kalarak durabildi. Apartman sakinlerinin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri ile çekici sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, aracın bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarılması için çalışma başlattı. Çekici yardımıyla istinat duvarında asılı kalan aracı bulunduğu yerden alınarak çekiciye yüklendi.

Öte yandan, aracın yakıt deposunun delinmesi nedeniyle yola mazot döküldü. Belediye ekipleri tarafından yolda temizlik çalışması gerçekleştirildi. Yakıt dökülmesi nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapatılan yol, temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, olayda herhangi bir yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
Zonguldak EreğliAcil DurumZonguldakOtomobil3. SayfaEreğliGüncelOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF’den 7 kulübe puan silme cezası TFF'den 7 kulübe puan silme cezası
Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç’un o sözleri yeniden gündeme geldi Yasin Kol tutuklanınca Ali Koç'un o sözleri yeniden gündeme geldi
Ahmet Çakar’dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım Ahmet Çakar'dan Hacıosmanoğlu için olay itiraf: Allah belamı versin, 50 defa pişmanım
İstanbul’da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı İstanbul'da ortaokulda bir öğrenci 8 öğrenciyi bıçakladı
Rakibi karşısında yerde kaldı Galatasaraylılar görünce isyan etti Rakibi karşısında yerde kaldı! Galatasaraylılar görünce isyan etti
İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar İşte ortaokulda dehşet saçan öğrencinin gözaltına alındığı anlar
17:33
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı’dan Hacıosmanoğlu’na açık destek
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Hacıosmanoğlu'na açık destek
17:27
Özlem Zengin açıkladı Mersin operasyonunda servis edilen ’pijamalı’ görüntüye soruşturma
Özlem Zengin açıkladı! Mersin operasyonunda servis edilen 'pijamalı' görüntüye soruşturma
16:37
Hakemler Dosyası’nda tutuklanan 3 isme bir şok daha
Hakemler Dosyası'nda tutuklanan 3 isme bir şok daha
16:35
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Fonlardaki çıkışlar mevduata yöneldi
15:55
Kılıçdaroğlu’ndan “Fatma Betül Sayan Kaya“ yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
Kılıçdaroğlu'ndan "Fatma Betül Sayan Kaya" yorumu: Dört ismi var, dört dörtlük bir soygun yapmış
15:30
Başakşehir’deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
Başakşehir'deki okul saldırısında bir öğrenci hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2026 17:47:20. #.0.3#
SON DAKİKA: Zonguldak Ereğli'de yokuş aşağı kayan araç istinat duvarında asılı kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei