Zonguldak Kilimli'de ruhsatsız madende ölen işçinin soruşturmasında ocak sahibi tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak Kilimli'de ruhsatsız madende ölen işçinin soruşturmasında ocak sahibi tutuklandı

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında bir kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden ocak sahibi olduğu öne sürülen M.Y. tutuklanırken, diğer 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında bir kişinin ölümüne ilişkin soruşturmada adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden ocak sahibi olduğu öne sürülen M.Y. tutuklanırken, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Damarlı Mahallesi'nde ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ocakta işçi olarak çalışan bir çocuk babası Mustafa Boşnak (41), yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından adli makamlarca başlatılan soruşturmada emniyet güçleri, M.Y., B.Y., B.K., Y.K. ve B.K. isimli 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler hakim karşısına çıkarıldı. Şüphelilerden kaçak ocağın sahibi olduğu iddia edilen M.Y. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Kilimli, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak Kilimli'de ruhsatsız madende ölen işçinin soruşturmasında ocak sahibi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak Kilimli'de ruhsatsız madende ölen işçinin soruşturmasında ocak sahibi tutuklandı - Son Dakika
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