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Zonguldak polisi Ereğli'de gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirdi - Son Dakika
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Zonguldak polisi Ereğli'de gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirdi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Ereğli ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda, gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirdi. Operasyonda, bir şahsın aracından yapılan aramada 10 adet gümrük kaçağı cep telefonu bulundu. Şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Zonguldak polisi Ereğli\'de gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirdi
10.01.2024 - 22:10,
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Zonguldak polisinin Ereğli ilçesinde düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Ereğli ilçesinde, gümrük kaçağı cep telefonu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Kaçak cep telefonu ticareti yaptığı belirlenen bir şahsın aracından yapılan aramada, 10 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. K.C. (36) isimli şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak polisi Ereğli'de gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak polisi Ereğli'de gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirdi - Son Dakika
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