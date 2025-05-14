Zonguldak'ta 13 Öğrenci Zehirlendi

Zonguldak'ta 13 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde düzenlenen "28. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında Farabi Kampüsü'nde kurulan bir yiyecek standından alınan ürünler sonrası 13 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Olayın ardından üniversite yönetimi standı kapattı, sorumlu müstecir hakkında idari ve adli süreç başlatıldığını duyurdu.

Üniversite Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerden dokuzunun Atatürk Devlet Hastanesi'nde, dördünün ise üniversite hastanesinde ayakta tedavi edilerek taburcu edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yaşanan olaydan dolayı duyduğumuz üzüntüyü kamuoyu ile paylaşır, adli ve idari sürecin takipçisi olacağımızı beyan ederiz" ifadelerine yer verildi. - ZONGULDAK