Zonguldak\'ta 14 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismar İddiası: 47 Yıl Hapis Cezası Talep Edildi

Zonguldak'ta 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan kadın kuaförü H.E. hakkında 47 yıl 15 aya kadar hapis cezası talep edildi.
İddialara göre, kadın kuaföründe stajyer olarak çalışan 14 yaşındaki kız çocuğu, işletme sahibi olan H.E. tarafından cinsel istismara uğradığını öne sürdü, ayrıca mesajlar da gönderdiğini belirterek ailesine durumu bildirdi.
Aile durumu polise anlatarak şüpheli H.E.'den şikayetçi oldu. Pedagog eşliğinde kız çocuğunun da ifadesine başvuruldu. H.E. ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.
47 yıl 15 aya kadar ceza talep ediliyor
Zonguldak Adliyesi'ne sevk edilen H.E. nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. H.E.'nin işyerinde beceri eğitim aldığı öğrenilen diğer iki çıraklık öğrencisinin de tek taraflı olarak işyeriyle sözleşmesini feshetti. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Tutuklu sanık H.E. hakkında, çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve çocuğa karşı cinsel taciz suçlarından toplamda 47 yıl 15 aya kadar hapis cezası talep edildi.
Kendisinden uzak durması için bıçak çekmiş
İddianamede H.E.'nin mağdur kız çocuğuna "Seni istiyorum, çok güzelsin" dediği, mesajlar gönderdiği ve zamanla dokunmaya başladığı yer aldı. Herkesi dükkandan çıkartan H.E.'nin kendisini çıkartmadığını, kıyafetlerini çıkartmaya çalıştığını ancak buna izin vermediğini anlatan mağdur Ö.T., kendisinden uzak durması için bıçak çektiğini anlattı. Mağdur çocuk; H.E.'nin bir süre önce de kendisini işyerine kilitlediğini kapıyı ise yedek anahtarla açıp kurtulduğunu ve yaşananları öğretmenine anlattığını aktardı.
Suçlamaları reddedip "iftira" dedi
Suçlamaları kabul etmeyen H.E. ise Ö.T.'nin işyerinde çıkardığı huzursuzluklardan dolayı uyardığını ve böyle devam ederse işten çıkartacağını söylemesi üzerine kendisine bu şekilde iftira attığını öne sürdü. Tanıklardan B.S., mağdur Ö.T.'nin yaşadıklarını anlatması üzerine polise giderek şikayetçi olması gerektiği iddianamede yer aldı.
Öte yandan işyerinin güvenlik kamerasının olay tarihinde tadilat sebebiyle olmadığı, işyerinin çevresinde işyerini gösteren güvenlik kamera sistemine rastlanılmadığı da iddianamede yer aldı. H.E.'nin telefon incelemesinde suç veya suç unsuruna rastlanılmadığı, WhatsApp uygulamasının daha önce kullanıldığı ancak inceleme sırasında telefonda yüklü olmadığı da kaydedildi.
Sanık önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. - ZONGULDAK
Son Dakika › 3.Sayfa › Zonguldak'ta 14 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismar İddiası: 47 Yıl Hapis Cezası Talep Edildi - Son Dakika
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