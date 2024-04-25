Zonguldak'ta abartı egzozlu motosiklet trafikten men edildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta abartı egzozlu motosiklet trafikten men edildi

Zonguldak\'ta abartı egzozlu motosiklet trafikten men edildi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, abartı egzoz bulunduran bir motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulayarak motosikleti trafikten men etti. Sürücü, çekiciye verecek parası olmadığını belirterek tepki gösterdi.

25.04.2024 16:20
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Zonguldak'ta abartı egzoz nedeniyle motosiklet trafikten men edilince sürücü 'çekiciye verecek param yok' diyerek tepki gösterdi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Gazipaşa Caddesi'nde motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yaptı.

Uygulamada abartı egzoz bulunduran Miraç A. yönetiminde ki 67 ADP 834 plakalı motosiklet yakayı ele verdi.

Ekipler motosiklet sürücüsü Miraç A.'ya abartı egzozdan 6 bin 439 lira cezai işlem uygulayarak trafikten men edip çekici yardımıyla kaldırılmasını talep etti.

Motosiklet sürücüsü Miraç A. ekiplere çekiciye verecek parası olmadığı dile getirerek motoru teslim almak istedi.

Ancak ekipler sürücü Miraç A.'ya yapacak bir şey olmadığını ve çekiciyle kaldırılacağı dile getirdi.

Motosiklet sürücüsünün çabaları yetersiz olunca motosiklet çekici yardımıyla kaldırıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta abartı egzozlu motosiklet trafikten men edildi - Son Dakika

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