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Zonguldak'ta araç şarampole uçmaktan direk sayesinde kurtuldu - Son Dakika
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Zonguldak'ta araç şarampole uçmaktan direk sayesinde kurtuldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan araç şarampole uçmaktan son anda yol kenarındaki direk sayesinde kurtuldu. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu ve araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Zonguldak\'ta araç şarampole uçmaktan direk sayesinde kurtuldu
28.12.2023 - 12:25,  Güncelleme: 12:25
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kontrolden çıkan araç şarampole uçmaktan yol kenarındaki direk sayesinde kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza dün akşam saatlerinde Çaycuma ilçesine bağlı Sofular Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsü öğrenilemeyen 67 ABZ 196 plakalı aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç şarampole uçmaktan son anda kurtuldu. Yol kenarındaki direk sayesinde duran aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası araç çekici yardımıyla olay yerinden çekildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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