Zonguldak'ta Banka Şubesinde Jeneratör Kısa Devre Yaptı, Paniğe Neden Oldu

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan bir bankanın şubesinde jeneratörün sıcaklık nedeniyle kısa devre yapması sonucu oluşan yoğun duman paniğe neden oldu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi teknolojik araçları da etkiledi. İddiaya göre, Ereğli ilçesinde bulunan Finansbank şubesindeki jeneratör sıcaklık nedeniyle kısa devre yaptı. Kısa devre sonrası bankanın içerisi yoğun dumanla kaplandı. Olay sırasında bankada bulunan bazı vatandaşlar solunum zorluğu çekerken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Fenalaşan vatandaşların tedavisi sağlık ekipleri tarafından ayakta tamamlandı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK