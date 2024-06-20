Zonguldak'ta Bayram Tatili Boyunca Yoğun Güvenlik Önlemleri

3.Sayfa

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, bayram tatili boyunca vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla yoğun güvenlik önlemleri aldı. Ekipler, bayramın son gününde de denetimlerini gerçekleştirdi.

19 Haziran 2024 tarihinde yapılan denetimlerde, 145 uygulama gerçekleştirilirken, 3 bin 283 kişi ve 3 bin 763 araç kontrol edildi. Bayram süresince yapılan yoğun kontrollerle hem trafik güvenliği sağlandı hem de güvenlik riskleri en aza indirilmeye hedeflendi. - ZONGULDAK