Zonguldak'ta Bebek Mevlidinde Tavuklu Pilavdan Zehirlenen 17 Kişi Hastaneye Başvurdu - Son Dakika
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Zonguldak'ta Bebek Mevlidinde Tavuklu Pilavdan Zehirlenen 17 Kişi Hastaneye Başvurdu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde düzenlenen bebek mevlidinde ikram edilen tavuklu pilavdan yiyen 17 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Hastanede tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

20.06.2024 23:29
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Zonguldak'ta katıldıkları bebek mevlidinde ikram edilen tavuklu pilavdan yiyen 17 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesi Kırat mevkisinde bebek mevlidi düzenlendi. Mevlide katılanlara ev sahibi tarafından tavuklu pilav ikram edildi. İkram edilen yemekten yiyenlerden 17 kişi, karın ağrısı şikayeti ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne müracatta bulundu. Hastanede tedavi altına alınan 17 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, incelenmek üzere tavuklu pilavdan numune alındığı belirtildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Bebek Mevlidinde Tavuklu Pilavdan Zehirlenen 17 Kişi Hastaneye Başvurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Bebek Mevlidinde Tavuklu Pilavdan Zehirlenen 17 Kişi Hastaneye Başvurdu - Son Dakika
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