Zonguldak'ta Colin's mağazasında kabinde kıyafet deneyen müşterilerin gizlice videosunu çeken çalışan gözaltına alındı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Colin's mağazasında kabinde kıyafet deneyen müşterilerin gizlice videosunu çeken çalışan gözaltına alındı

Zonguldak\'ta Colin\'s mağazasında kabinde kıyafet deneyen müşterilerin gizlice videosunu çeken çalışan gözaltına alındı

Zonguldak'ta Esas 67 Burda AVM'de bulunan Colin's mağazasında çalışan bir kişi, kabinde kıyafet deneyen müşterilerin gizlice videosunu çektiği iddiasıyla gözaltına alındı. Olayın ardından mağaza çalışanının iş akdi feshedildi.

14.08.2024 13:57
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Zonguldak'ta Esas 67 Burda AVM'de bulunan Colin's mağazasında kabinde kıyafet deneyen müşterilerin gizlice videosunu çektiği iddiasıyla mağaza çalışanı gözaltına alındı.

Olay, Milli Egemenlik Caddesi üzerinde yer alan Esas 67 Burda AVM'deki Colin's mağazasında yaşandı. İddialara göre, mağazaya gelen 16 yaşındaki bir kız çocuğu, mağaza çalışanı M.K.'nın ayakkabısına bağladığı cep telefonlu düzenek ile kabinde kıyafet deneyen müşterileri gizlice kayda aldığı iddiasıyla durumu ailesine bildirdi. Ailenin ihbarı üzerine Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.K.'yı gözaltına aldı. Suçlamaları reddeden şahsın cep telefonuna el konuldu.

"Özel hayatın gizliliğini ihlal ve cinsel taciz" suçlamasıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan M.K.'nın cep telefonunun Siber Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından incelemeye alındığı öğrenildi. Ekiplerin söz konusu mağazadaki diğer kabinlerde de gizli kamera düzeneği aradığı öğrenildi. Cumhuriyet savcılığının olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Öte yandan, giyim mağazasının 8 yıllık satış personeli olan M.K.'nın iş akdinin feshedildiği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Colin's mağazasında kabinde kıyafet deneyen müşterilerin gizlice videosunu çeken çalışan gözaltına alındı - Son Dakika

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