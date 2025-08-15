Zonguldak\'ta Ev Yangını: İlk Başta Bahçede, Sonra Çatıda

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir evin bahçesinde otların tutuşması ile çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. 3 saat sonra bu kez evin çatısı alevlere teslim olurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Helvacılar köyünde bir vatandaşın evinin arka bahçesinde otların bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Bölgeye Çaycuma Belediyesi ile Perşembe Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesiyle yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasından 3 saat sonra aynı noktada bir kez daha yangın çıktı. Bu kez evin çatısında çıkan yangın nedeniyle olay yerine yeniden itfaiye ekipleri sevk edildi. Çatıdaki yangının ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmasından sonra soğutma çalışması yapıldı.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK