Zonguldak\'ta Fındık Bahçelerinde Yangın

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındık bahçelerinde çıkan 3 ayrı yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Alaplı ilçesi Alioğlu köyü mevkiinde, fındık bahçelerinin bulunduğu 3 ayrı noktada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangınlara ilk müdahaleyi köylüler, köyde bulunan arazözlerle yaptı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ve vatandaşların ortak çalışmasıyla yangınlar çevredeki alanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınlarda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bazı fındık bahçelerinde zarar oluştu.

Yangınların çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK