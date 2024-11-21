Zonguldak\'ta Fındık Bahçesi Yangını Kontrol Altına Alındı

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Zonguldak'ta fındık bahçesinde yakılan ateş ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay Birlik Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre bir vatandaş tarafından otları temizlemek için fındık bahçesinde ateş yakıldı. Bahçede dumanları gören vatandaşlar hemen 112 Çağrı Merkezine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen arazöz ekipleri bahçede ki ateşi hemen söndürerek yangını kontrol altına aldı. - ZONGULDAK