Zonguldak'ta Geçen Yıl 46 Kişi Trafik Kazalarında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Zonguldak'ta Geçen Yıl 46 Kişi Trafik Kazalarında Hayatını Kaybetti

Zonguldak\'ta Geçen Yıl 46 Kişi Trafik Kazalarında Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta geçen yıl meydana gelen 6 bin 567 trafik kazasında 46 kişi hayatını kaybetti. Kazalarda 2 bin 490 kişi yaralandı.

16.05.2024 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta geçen yıl bin 594 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Trafik kazalarında 46 kişi hayatını kaybederken 2 bin 490 kişi yaralandı.

TÜİK'in "Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri, 2023" istatistiklerine göre Zonguldak'ta geçen yıl 6 bin 567 kaza meydana geldi. 177 bin 270 motorlu kara taşıtı bulunan Zonguldak'ta geçen yıl bin 594 ölümlü yaralanmalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 46 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin 14'ü kaza yerinde, 32'si kaza sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Meydana gelen bin 594 kazada 2 bin 490 kişi de yaralandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, trafik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Geçen Yıl 46 Kişi Trafik Kazalarında Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 04:31:14. #1.13#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta Geçen Yıl 46 Kişi Trafik Kazalarında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement