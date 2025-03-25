Zonguldak'ta Güvenlik Denetimleri: 34 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Güvenlik Denetimleri: 34 Kişi Yakalandı

Zonguldak\'ta Güvenlik Denetimleri: 34 Kişi Yakalandı

Zonguldak'ta yapılan denetimlerde 34 kişi yakalandı, 11 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

25.03.2025 11:17
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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından 17- 23 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında aranan şahıslardan uyuşturucu operasyonlarına, okul denetimlerinden trafik kontrollerine kadar birçok alanda faaliyet yürütüldü.

Zonguldak Valiliği'nin paylaştığı verilere göre, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 34 kişi yakalandı. Bunlardan 17'sinin hapis cezası bulunduğu, 17 kişinin ise ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Maden ocaklarına yönelik denetimlerde 24 farklı noktada inceleme yapıldı. 4 ihbar üzerine harekete geçen ekipler, kaçak olarak işletildiği tespit edilen 8 madeni imha etti. Çalışmalarda 3 vagon, 160 metre ray ve 4 vinç ele geçirildi.

Uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemek amacıyla 11 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında metamfetamin, sentetik kannabinoid, eroin, bonzai, ecstasy ve sentetik eczalar ele geçirildi. Ayrıca, 3 adet uyuşturucu kullanım aparatı da bulundu.

Öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul çevrelerinde geniş çaplı denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda 119 okul denetlendi, 655 kişi sorgulandı, 27 metruk bina incelendi, 107 umuma açık yer kontrol edildi, 147 servis aracı denetlendi.

Trafik denetimlerinde 16 binden fazla araç kontrol edildi. Trafik güvenliğini artırmaya yönelik yapılan denetimlerde 681 uygulama gerçekleştirildi. 16 bin 223 araç ve 9 bin .479 kişi sorgulandı.

Denetimlerde 4 tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve 4 tüfek ele geçirilirken, çeşitli suç unsurlarına yönelik çalışmaların süreceği belirtildi.

Yasa dışı göçle mücadele kapsamında 2 ayrı uygulama gerçekleştirildi. 15 yabancı uyruklu kişi sorgulandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini duyurdu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Güvenlik Denetimleri: 34 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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