Zonguldak\'ta korkutan heyelan: 8 kişilik aile tahliye edildi

Zonguldak'ta istinat duvarı çalışması sırasında yağışların da etkisiyle meydana gelen heyelan nedeniyle 8 kişinin yaşadığı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Karaelmas Mahallesi Marangoz Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Muhammet Kulluk'a ait iki katlı binanın bahçesinde bir süredir istinat duvarı çalışması yapılırken heyelan oluştu. Kentte etkili olan yağışlarla birlikte yumuşayan toprakta kayma meydana gelince heyelan büyüdü. AFAD ekipleri 8 kişinin yaşadığı iki katlı binanın çevresinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından hayati tehlike bulunduğu gerekçesiyle binanın geçici olarak tahliye edilmesine karar verildi. Kararın ardından evde yaşayan anne yakınlarının yanına Bartın'a gönderilirken, diğer 7 aile ferdi de geçici olarak konuttan tahliye edildi.

Yaşadıklarını anlatan Muhammet Kulluk, "Yağmurlardan dolayı evin bahçesi kaymaya başladı. AFAD'a haber verdik. Burada bahçe vardı. Hatta duvar da çekmiştik. Duvarı da aldı götürdü. Yaklaşık 8-10 gündür bu işlerle uğraşıyorduk. Engellemeye çalıştık. Olmadı. Bize geçici tahliye verdiler. Evde 8 kişiydik. Annemi Bartın'a gönderdik. Çocukları da yakınlarımızın yanına gönderdik. Eşim ve ben varız" diye konuştu.

Öte yandan heyelan sebebiyle mahalleye su taşıyan şebeke koptu. Belediye ekipleri yeniden mahalle sakinlerine su verebilmek için hatta düzenleme yaptı. - ZONGULDAK