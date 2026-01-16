Zonguldak'ta korkutan heyelan: 8 kişilik aile tahliye edildi - Son Dakika
Zonguldak'ta korkutan heyelan: 8 kişilik aile tahliye edildi

Zonguldak'ta korkutan heyelan: 8 kişilik aile tahliye edildi
16.01.2026 17:16  Güncelleme: 17:22
Zonguldak'ta yaşanan heyelan nedeniyle 8 kişinin yaşadığı iki katlı bina, tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Heyelan, istinat duvarı çalışmaları sırasında meydana geldi ve AFAD ekipleri durumu değerlendirdi.

Zonguldak'ta istinat duvarı çalışması sırasında yağışların da etkisiyle meydana gelen heyelan nedeniyle 8 kişinin yaşadığı bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Karaelmas Mahallesi Marangoz Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Muhammet Kulluk'a ait iki katlı binanın bahçesinde bir süredir istinat duvarı çalışması yapılırken heyelan oluştu. Kentte etkili olan yağışlarla birlikte yumuşayan toprakta kayma meydana gelince heyelan büyüdü. AFAD ekipleri 8 kişinin yaşadığı iki katlı binanın çevresinde inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından hayati tehlike bulunduğu gerekçesiyle binanın geçici olarak tahliye edilmesine karar verildi. Kararın ardından evde yaşayan anne yakınlarının yanına Bartın'a gönderilirken, diğer 7 aile ferdi de geçici olarak konuttan tahliye edildi.

Yaşadıklarını anlatan Muhammet Kulluk, "Yağmurlardan dolayı evin bahçesi kaymaya başladı. AFAD'a haber verdik. Burada bahçe vardı. Hatta duvar da çekmiştik. Duvarı da aldı götürdü. Yaklaşık 8-10 gündür bu işlerle uğraşıyorduk. Engellemeye çalıştık. Olmadı. Bize geçici tahliye verdiler. Evde 8 kişiydik. Annemi Bartın'a gönderdik. Çocukları da yakınlarımızın yanına gönderdik. Eşim ve ben varız" diye konuştu.

Öte yandan heyelan sebebiyle mahalleye su taşıyan şebeke koptu. Belediye ekipleri yeniden mahalle sakinlerine su verebilmek için hatta düzenleme yaptı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Son Dakika 3-sayfa Zonguldak'ta korkutan heyelan: 8 kişilik aile tahliye edildi - Son Dakika

17:28
MHP’li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli’yi kızdıracak
MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak
17:05
CHP lideri Özel’den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
16:52
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
Polis eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla şikayetçi oldu
16:39
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
16:28
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi üzücü haberi verdi
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi
15:50
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan’ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı
SON DAKİKA: Zonguldak'ta korkutan heyelan: 8 kişilik aile tahliye edildi - Son Dakika
