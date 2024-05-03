Zonguldak\'ta Hırsızlık Zanlıları Yakalandı

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Zonguldak'ta iki hırsızlık zanlısı, çaldıkları eşyalar ile birlikte kıskıvrak yakalandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaycuma ilçesinde bir evden hırsızlık olayının gerçekleştirildiği ihbarı üzerine yaptıkları çalışmada 2 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Şüphelilerin çaldığı 2 adet kesim motoru, 1 adet çim biçme makinesi, 2 adet kazma, 2 adet balta, 2 adet el testeresi, 2 adet eğe, 1 adet çekiç, 1 adet ip, 1 adet şemsiye, 1 adet orak, 1 adet boru anahtarı ve 1 adet av tüfeğine el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızlık zanlılarının çaldığı eşyalar da sahibine teslim edildi. - ZONGULDAK