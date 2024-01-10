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Zonguldak'ta İnşaat Şantiyesinden Hırsızlık Yapan Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta İnşaat Şantiyesinden Hırsızlık Yapan Zanlı Yakalandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir inşaat şantiyesinden hırsızlık yapıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda hırsızlık olayının alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştiği belirlendi ve şüpheli şahıs çalınan malzemelerle birlikte yakalandı. Şüpheli ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı ve çalınan malzemeler ilgili firma yetkilisine teslim edildi.

Zonguldak\'ta İnşaat Şantiyesinden Hırsızlık Yapan Zanlı Yakalandı
10.01.2024 - 22:15,  Güncelleme: 22:15
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde inşaat şantiyesinden hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlı çalınan malzemelerle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Saltukova beldesinde bir inşaat firması yetkilisi, şantiyeden 1 adet kablo makası, 2 adet demir makası, 1 adet pabuç pensesi, bir adet tüp pürmüzü, 50 kg metal tel, bir adet anahtar takımı, iki adet kablo başlığı, 40 metre halat, 1 adet su makası, 4 adet hat topraklaması, 1 AG/OG detektör, 5 adet emniyet baretin çalındığını görünce jandarma ekiplerine müracaatta bulundu.

Hırsızlık olayıyla ilgili jandarma dedektifleri (JASAT) ve asayiş ekipleri tarafından yapılan araştırma sonucunda hırsızlık olayının alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştiği belirlenerek olayının faili bir şüpheli şahıs çalınan malzemelerle birlikte yakalandı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı çerçevesinde şüpheli, ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Çalınan malzeme ilgili firma yetkilisine teslim edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Zonguldak, Jandarma, Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta İnşaat Şantiyesinden Hırsızlık Yapan Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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