Zonguldak'ta İşçi Fabrika Tuvaletinde Ölü Bulundu - Son Dakika
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Zonguldak'ta İşçi Fabrika Tuvaletinde Ölü Bulundu

Zonguldak\'ta İşçi Fabrika Tuvaletinde Ölü Bulundu

Çaycuma'daki fabrikada 38 yaşındaki işçi Erman Kara, tuvalette ölü bulundu. Olayın incelemesi sürüyor.

27.02.2025 15:46
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 38 yaşındaki işçi, çalıştığı fabrikanın tuvaletinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir fabrikada meydana geldi. İş yerinde uzun süre işinin başına dönmeyen Erman Kara, çalışma arkadaşlarınca fabrikanın tuvaletinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine daha sonra 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kara'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Adanalı olduğu öğrenilen işçinin cenazesi yapılan inceleme sonrası otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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