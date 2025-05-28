Zonguldak\'ta Kaçak Silah Operasyonu

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah ticaretine yönelik yürüttükleri planlı çalışma kapsamında eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyon sonucu yapılan aramalarda 3 adet tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 15 adet fişek, 6-7 gram uyuşturucu madde ve 47 adet kurusıkı fişeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan S.A. (63) ve T.T. (44), çıkarıldıkları Zonguldak Sulh Ceza Mahkemesi'nce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK