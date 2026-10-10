Zonguldak'ta kavşakta çarpışan iki araçtaki 6 yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta kavşakta çarpışan iki araçtaki 6 yaralı hastaneye kaldırıldı

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Zonguldak\'ta kavşakta çarpışan iki araçtaki 6 yaralı hastaneye kaldırıldı
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Zonguldak'ta akşam saatlerinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki kavşakta iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar Atatürk Devlet Hastanesi ile BEUN Hastanesi'nde tedavi altına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ta iki aracın kavşakta çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. E.T. idaresindeki 67 EA 223 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile R.D. idaresindeki 67 AGS 155 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta maddi hasar meydana gelirken, sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalelerini yaptıktan sonra Atatürk Devlet Hastanesi ile BEUN Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürerken, araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Trafik ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkZonguldakGüvenlik3. SayfaOtomobilGüncelKazaSon Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta kavşakta çarpışan iki araçtaki 6 yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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