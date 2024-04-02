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Zonguldak'ta kaza yapan minibüsün yanına kimse yaklaşamadı - Son Dakika
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Zonguldak'ta kaza yapan minibüsün yanına kimse yaklaşamadı

Zonguldak\'ta kaza yapan minibüsün yanına kimse yaklaşamadı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen kazada, minibüsün içinde bulunan kovanlar yola saçıldı ve binlerce arı serbest kaldı. Arıların tehlikeli olması nedeniyle kaza yerine kimse yaklaşamadı. Kaza yerine gelen arıcılar, özel kıyafetler giyerek arı kovanlarını topladı ve yolun temizlenmesiyle trafik normale döndü.

02.04.2024 16:58  Güncelleme: 16:58
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kaza yapan minibüsün yanına kimse yaklaşamadı. Minibüsün içinde yüklü olan kovanların yola saçılmasıyla binlerce arı kovanından çıktı.

Kaza, ilçeye bağlı Mollabey köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilmeyen minibüs kontrolden çıkarak kaza yaptı. Sürücü kazadan yaralanmadan kurtulurken 10 kovan kovan yola saçıldı.

Parçalanan kovanlarda bulunan arılar dışarı çıktı. Arıların serbest kalması nedeniyle kimse kaza yerine yaklaşamadı.

Kaza yerine arıcıların kullandığı özel kıyafetlerden giyen kovan sahibi arı kovanlarını ve petekleri toplayarak başka araca götürüldü. Arıların toplanmasının ve yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta kaza yapan minibüsün yanına kimse yaklaşamadı - Son Dakika

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