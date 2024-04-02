Zonguldak\'ta kaza yapan minibüsün yanına kimse yaklaşamadı

Bingöl'de iş makinesinin çarptığı adam hayatını kaybetti

Bingöl merkezde Simani Mahallesi'nde meydana gelen kazada, ismi öğrenilemeyen bir iş makinesi İ.B.'ye çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan şahıs hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.