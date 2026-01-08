Zonguldak'ta takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Zonguldak'ta takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

08.01.2026 10:37  Güncelleme: 10:46
Zonguldak-Ankara kara yolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil refüje çarpıp takla attı. Sürücü ve yanındaki iki kişi yaralandı.

Zonguldak'ta kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Zonguldak- Ankara kara yolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Zonguldak yönüne seyreden K.T. idaresindeki 67 EN 433 plakalı Fiat marka otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Kazada sürücü K.T. ile yanındaki 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili incelene başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zonguldak, Otomobil, 3-sayfa, Ankara, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

