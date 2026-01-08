Zonguldak\'ta takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Zonguldak'ta kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Zonguldak- Ankara kara yolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Zonguldak yönüne seyreden K.T. idaresindeki 67 EN 433 plakalı Fiat marka otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Kazada sürücü K.T. ile yanındaki 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince araçtan çıkartılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili incelene başlatıldı. - ZONGULDAK